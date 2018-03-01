Üniversiteler spor oyunları fikstürü belirlendi

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun koordinasyon toplantısı Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Ülkemizde bulunan üniversite spor takımlarının önümüzdeki süreçteki gelişimi ve müsabakalarına yönelik organizasyonların ele alındığı toplantı, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı, Genel Sekreteri, yetkilileri ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda sporun ülkemizde geliştirilmesi ele alınırken üniversiteler tarafından görülen eksiklikler de masaya yatırıldı.

Ülkemizde eğitim veren üniversiteleri spor alanında çatısı altında toplayan Üniversite Sporları Federasyonu’nun koordinasyon toplantısı Uluslararası Final Üniversitesi senato salonunda KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı başkanlığında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite temsilcilerinin katıldığı toplantıda üniversite spor takımlarının geliştirilmesi, buna yönelik atılacak adımların belirlenmesinin yanında önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek karşılaşmaların organizasyonuna yönelik konular ele alındı. Üniversiteler koordinasyon toplantısında müsabaka takvimi gözden geçirilirken, fikstür çekimi de gerçekleştirildi.