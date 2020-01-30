Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

19.Üniversite Spor Oyunları kapsamında 29 Ocak ta bir araya gelen üniversite temsilcileri ülkemiz üniversite oyunlarını bir adım daha ileriye çekebilmek adına çeşitli görüş alış verişlerde bulundular.

Saat 10:00 ‘ da O.D.T.Ü Kuzey Kıbrıs Kampüsünde bir araya gelen temsilciler O.D.T.Ü K.K.K’ü rektör yardımcısı Sn. Prof. Dr. Gürkan KARAKAŞ ve Genel Sekreter yrd. Sn. Metin Gezgin eşliğinde dünden bugüne gelinen Üniversite Spor Oyunları ve hedeflenen noktalara ilerlemeler hususunda görüşlerini ortaya koydu . Toplantıya başkanlık eden K.K.T.C Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Sn. Hüseyin Aşkın Kınacı A noktasından B noktasına doğru adımları atmaya çalıştıklarını belirtirken ,spor oyunlarına katılım gösteren tüm üniversitelere teşekkürlerini sundu . Bu yıl toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul eden O.D.T.Ü ‘ne ayrıca teşekkür eden Sn. Kınacı toplantıda Kuzey Kıbrıs’a bulunan tüm üniversite rektörlerine seslenerek hep beraber el ele verdiğimiz takdirde öğrencilerimizi EUSA ( Avrupa Üniversite Oyunları ) ‘da görmenin bir hayal olmayacağını geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz örneklerle kanıtladıklarını , bu sebeple üniversitelere gerekli adımı atma konusunda çekinmemeleri gerektiğini belirtti .