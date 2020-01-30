banner255
banner69
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
Atletlerimiz İstanbul’da kürsüden inmiyor
10 0
Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz
Yollar böyle sorumsuzluğu kaldırmaz
65 0
 
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
Arabayı park etmedi, sanki terk etti
48 0
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
Cimnastikçiler, Liderimiz anısına yarıştılar
191 0
Empati maçında buluştular
Empati maçında buluştular
29 0
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
Bu yol 2 hafta trafiğe kapatıldı
213 0
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
Kumsal Parkı ilgi bekliyor
30 0
banner374

Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

banner27

Üniversiteler koordinasyon toplantısında buluştu

19.Üniversite Spor Oyunları kapsamında 29 Ocak ta bir araya gelen üniversite temsilcileri ülkemiz üniversite oyunlarını bir adım daha ileriye çekebilmek adına çeşitli görüş alış verişlerde bulundular.

Saat 10:00 ‘ da O.D.T.Ü Kuzey Kıbrıs Kampüsünde bir araya gelen temsilciler O.D.T.Ü K.K.K’ü  rektör yardımcısı   Sn. Prof. Dr. Gürkan KARAKAŞ ve Genel Sekreter yrd. Sn. Metin Gezgin eşliğinde dünden bugüne gelinen Üniversite Spor Oyunları ve hedeflenen noktalara ilerlemeler hususunda görüşlerini ortaya koydu . Toplantıya başkanlık eden K.K.T.C   Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Sn. Hüseyin Aşkın Kınacı  A noktasından B noktasına doğru adımları atmaya çalıştıklarını belirtirken  ,spor oyunlarına katılım gösteren tüm üniversitelere teşekkürlerini sundu . Bu yıl toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul eden  O.D.T.Ü ‘ne ayrıca teşekkür eden Sn. Kınacı toplantıda Kuzey Kıbrıs’a bulunan tüm üniversite rektörlerine seslenerek hep beraber el ele verdiğimiz takdirde  öğrencilerimizi   EUSA ( Avrupa Üniversite Oyunları ) ‘da görmenin bir hayal olmayacağını geçmiş yıllarda yaşamış olduğumuz örneklerle kanıtladıklarını , bu sebeple üniversitelere gerekli adımı atma konusunda çekinmemeleri gerektiğini belirtti .

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.