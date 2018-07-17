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Üniversite Spor Oyunları’nda önemli temsiliyet

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Üniversite Spor Oyunları’nda önemli temsiliyet
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Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda açılış Coimbra Üniversitesi kampüsünde Portekiz Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Rebelo de Sousa katılımıyla gerçekleşti. 

Yaklaşık 400 üniversiteden 4500 sporcunun oyunlar için 14 branşta yarıştığı Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda GAÜ sporcusu Hakan Altuntoprak kürek dalında yarıştı. Sporcumuz Hakan Altuntoprak ilk gün tek-çift kürekte serinde ilk ikiye kalamayınca yapılacak olan repesaj yarışları ile oyunlara devam edecek. Hakan Altuntoprak repesajda dereceye girmesi halinde finalde yarışma hakkına sahip olacak. 

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