Uluslararsı Final Üniversitesi sporcusu Kurbanov yine birinci

Uluslararası Final Üniversitesi KKTC Boks Federasyonu Karması ile Filistin Boks Karması arasında düzenlenen boks turnuvasında temsil edildi. Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu öğrencilerinden Yunus Kurbanov 69 kg kategorisinde birincilik elde etti.

BESYO ÖĞRENCİSİ 69 KG’DA BİRİNCİ

KKTC Boks Federasyonu Karması ile Filistin Boks Karması arasında Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen boks turnuvası yedi kategoride gerçekleştirildi. Yedi karşılaşmanın yapıldığı turnuvaya, Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksek Okulu öğrencisi Yunus Kurbanov KKTC Boks Takımı’nda mücadele etti. Kıyasıya geçen karşılaşmanın ardından Kurbanov, 69 kg kategorisinde birincilik elde etti. Uluslararası Final Üniversitesi sporcularından Kurbanov, geçtiğimiz yıl KKTC Boks Federasyonu tarafından düzenlenen KKTC Ferdi Boks Müsabakası’nda birincilik elde etmişti.