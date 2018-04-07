Uluslararası Model Uçak Yarışması başladı

Geçitkale Cup Uluslararası Model Uçak Yarışması, dün başlarken, 10 ülkeden 40 sporcunun katıldığı ilk gün uçuşlarında birincilik Rusya’dan Aleksandr Volkov’un oldu

Necati KÜLAHLILAR

Zeki Ziya başkanlığındaki Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Mustafa Vehbi Koç F3J ve F5J Geçitkale Cup Uluslararası Model Uçak Yarışması, dün başladı.

10 ülkeden 40 sporcunun katıldığı uluslar arası yarışma Geçitkale Havaalanı’nda başlarken, ilk günün yarışmalarında birinciliği Rusya’dan Aleksandr Volkov, ikinciliği Almanya’dan Josef Giegerich, üçüncülüğü ise Finlandiya’dan Tuomo Kokkonen elde etti. F3J ve F5J Geçitkale Cup Uluslararası Model Uçak Yarışması, bugün de devam edecek.

