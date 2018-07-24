Ulaç ve Gürcenk’e sürpriz karşılama

“Dünya’nın en iyi açık su yüzme organizasyonu” olarak da kabul edilen 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Erkekler genel klasmanı birincisi Yakın Doğu Üniversitesi yüzücüsü Doğukan Ulaç ile antrenörü Mehmet Gürcenk’e, Yakın Doğu Üniversitesi olimpik havuzunda süpriz karşılama töreni düzenlendi.

Sporcuların, antrenörlerin ve olimpik havuzun üyelerinin katılımıyla düzenlenen süpriz karşılamada, Doğukan’a basında kendisi ile ilgili çıkan haberlerden düzenlenen tablo hediye edildi. Doğukan Ulaç, yarışta, 6,5 kilometrelik parkuru, 46 dakika 58 saniye dereceyle genel klasman birincisi olarak tamamlamıştı.