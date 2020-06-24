UKÜ ve Levent sporcuları Özer Boyacı'yı 3. ölüm yıl dönümünde andı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan UKÜ Spor Kulübü ve Levent Atıcılık Kulübü tarafından Levent Şirketler Grubu Kurucusu Özer Boyacı, ölümünün 3. Yılında CIU Arena Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Saygı duruşu ile başlayan etkinlik, Merhum Özer Boyacı’nın UKÜ Spor Kulübü ve Levent Atıcılık Kulübü ile birlikte görüntülerinin yer aldığı bir video gösterimi ile devam etti.

Etkinlikte, UKÜ Spor Kulübü ve Levent Atıcılık Kulübü sporcuları adına paralimpik sporcusu Emine Görkem Bozkurt’un yaptığı Özer Boyacı büstünün açılışı gerçekleştirdi ve ardından UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı’ya plaket takdimi yapıldı.

Takım sorumlusu Gülhan Mertcanoğlu, törende Merhum Özer Boyacı’nın UKÜ - Levent Atıcılık takımının kuruluş aşamasındaki katkılarına dikkat çekerek, onun çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti. UKÜ - Levent Atıcılık Takımı antrenörü Mehmet Kara ise anma töreninde Özer Boyacı’nın takımın başarısında önemli rolü bulunduğunu aktararak, onun anısını yaşatmak için takım olarak tüm gayretleri ile çalışacaklarını ifade etti.