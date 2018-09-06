UKÜ Arena, ENKA Spor Kulübü’ne ev sahipliği yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ), İstanbul’dan gelen ENKA Spor Kulübü eğitmen ve sporcularını ağırladı.

UKÜ Arena Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş ENKA Spor Kulübü’nü 3. kez ağırlamaktan memnun olduklarını belirterek, UKÜ yurtlarında konaklayıp, çeşitli hizmetlerden yararlanan 16 yaş grubu ENKA sporcularının, 8 günlük bir kamp yaptıklarını aktardı.Sporcuların tam kapsamlı kapalı spor salonununda ve Kıbrıs’ın en hijyenik havuzunda antrenman yaptıklarını ifade eden Kayaş, hazırlık için bütün imkanların UKÜ Spor Kompleksi’nde mevcut olduğunu kaydetti.

Enka Yüzme Kulübü Şube Kaptanı ve Antrenörlerinden Örcün Toygun İşcan, 13 kişilik yüzme takımıyla birlikte içinde Türkiye Milli sporcularının ve Türkiye çapında kürsü gören sporcuların UKÜ’ye hazırlık kampı için geldiklerine dikkat çekti.

UKÜ Arena’da daha önceden de antrenman yaptıklarını hatırlatan Antrenör Toygun İşcan, tesisi çok yakından bildiğini, 8 kulvarlı 25 metrelik havuzun oldukça kullanışlı ve antrenman yapmak için de çok ideal olduğunun altını çizdi.

Şampiyonalara hazırlanmak için en uygun yerin UKÜ Arena olacağını belirten İşcan, haftada 6 antrenman yaptıklarını Pazar günü tek, diğer günler çift olmak üzere 14 antrenmanla hazırlık kampını sonlandırıp, İstanbul-İstinye’deki ENKA Spor Kulübü tesislerinde antrenmanlarına devam edeceklerini bildirdi.

Enka Yüzme Kulübü sporcularından takım kaptanı Bahar Çalış ise çok zorlu bir hazırlık kamp süreci geçirdiğini, bu sürecin Türkiye şampiyonalarında başarılı yüzebilmek için kendisine faydalı olacağını ifade etti. Tesisi çok beğendiğini de belirten Çalış, yemekleri ve odaları da sevdiğini sözlerine ekledi.