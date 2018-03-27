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UFÜ’nün bileği bükülmedi

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Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları bilek güreşi müsabakalarından başarıyla döndü

UFÜ’nün bileği bükülmedi
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Uluslararası Final Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri,

Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları müsabakalarından başarıyla döndü. Antalya’da düzenlenen ve altmışın üzerinde üniversitenin katıldığı spor müsabakalarında Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri bilek güreşi kategorisinde ikincilik ve dördüncülük ödüllerini kazandı.

15-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen oyunlarda, bilek güreşi dalında 17 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen 55 kg kategorisinde Uluslararası Final Üniversitesi BESYO öğrencisi Muhammet Ali Altun ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 27 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen bilek güreşi 60 kg kategorisinde BESYO öğrencilerinden Emrehan Hekimoğlu ise dördüncülük elde etti.

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