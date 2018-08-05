UFÜ BESYO’ya özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyor

Uluslararası Final Üniversitesi BESYO Özel Yetenek Sınavları Türkiye’nin çeşitli merkezlerinde sürüyor

2018 - 2019 Eğitim Yılı için Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO)’na kayıt yaptırmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için Türkiye’nin farklı illerinde yetenek sınavları sürüyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun özel yetenek sınavını geçerek programa kabul edilecek öğrencilere programı başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olmaları halinde noter onaylı iş garantisi de sağlanıyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na kayıt yaptırmak isteyen TC uyruklu öğrencilere yönelik 1 Ağustos tarihinde İstanbul’da başlayan yetenek sınavları 15 Ağustos’a kadar Türkiye’de çeşitli merkezlerde devam edecek. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu sınava katılmak isteyen TC uyruklu öğrencilerin, TYT sınavının herhangi bir puan türünden 150 barajını aşmış olması gerekiyor.

İŞ GARANTİSİ VE BURS OLANAKLARI

Eğitim ve turizm programları başta olmak üzere başarılı bir şekilde programı tamamlayıp mezun olacak öğrencilere iş garantisi sağlayan Uluslararası Final Üniversitesi, BESYO’ya kayıt yaptıran öğrencilere de bu olanağı sunuyor. Öte yandan birçok kategoride burs olanakları sağlayan üniversite BESYO yetenek sınavında başarı sağlayan öğrencilere de burs olanakları sunuyor. Bu çerçevede, yetenek sınavında başarı sağlayan altı kişiye % 100, yirmi iki kişiye % 50 ve yetenek sınavında başarı sağlayarak BESYO kontenjanlarına yerleştirilen diğer adaylara da %30 indirim uygulanıyor.

SINAV TARİHLERİ VE MERKEZLERİ

Türkiye’nin farklı noktalarında 1 Ağustos’da başlayan sınav programına göre, BESYO yetenek sınavı programının bundan sonraki kısmı, 5 Ağustos’da İzmir, 8 Ağustos’da Antalya, 10 Ağustos’da Adana, 12 Ağustos’da Gaziantep, 13 Ağustos’da Elazığ ve 15 Ağustos’da Samsun’da gerçekleştirilecek.