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Üçüncülük kupasını bakana götürdüler

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Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncü olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Futbol Takımı üçüncülük kupasını, bakan Dursun Oğuz’a sundu

Üçüncülük kupasını bakana götürdüler
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleştirilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında üçüncülüğü elde eden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Futbol Takımını kabul etti. Bakan Oğuz, bakanlık takımını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Yaklaşık bir ayı aşkın süredir devam eden ve 13 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği turnuvanın finali, geçtiğimiz akşam yapılmıştı.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası final gecesinde üçüncülük maçı, Devlet Hastanesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar  Bakanlığı takımları arasında oynanmıştı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı üçüncülük maçını 9-7 kazanmıştı.

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