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Ücretsiz golf dersleri kayıtları devam ediyor

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Ücretsiz golf dersleri kayıtları devam ediyor
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KKTC Golf Federasyonu bünyesinde ücretsiz olarak verilecek olan ve 1 Eylül Cumartesi gün saat 11.00'de Esentepe'deki Korineum Golf Sahası'nda başlayacak olan derslere ilgi artarak devam ediyor. Konu ile ilgili bilgi aldığımız Federasyon Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Olgun Emirzade, "8-16 yaş grubu çocuk ve gençler için ücretsiz olarak verilecek olan ve tüm golf ekipmanlarının federasyonumuzca karşılanacağı dersler için ilgi artarak devam ediyor ve kalan sınırlı sayıdaki kontenjan için kayıt almaya devam ediyoruz. Gerekli başvuru, olgun.emirzade@kktcgolffederasyonu.org email adresine yapılabilir. Bu güne kadar kayıt yaptıran ve başvuracak olan ailelerimize Federasyon Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederiz" dedi.

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