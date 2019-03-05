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Turunç, İran’da yumruk sallayacak

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Turunç, İran’da yumruk sallayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milli boksörü Metin Turunç, 08-11 Mart tarihlerinde İran’da yapılacak olan Ulusal Boks Turnuvasına katılarak KKTC adına yarışacak. Metin Turunç geçtiğimiz aylarda Türkiye’de yapılan Türkiye Ağır Boks Şampiyonasında “ En İyi Dövüşgen” ödülünü alarak KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

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