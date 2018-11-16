Türkiye'nin en dövüşken sporcusu Turunç

Boks Federasyonu milli sporcularından Metin Turunç, 11 - 16 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin Ağrı ilinde düzenlenen Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası Ağır Siklet 3. Grupta müsabakalara katıldı. Metin Turunç, çıktığı müsabakalar sonucu turnuvada Türkiye'nin en dövüşken sporcusu plaketini almaya hak kazandı.
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