Tunalı yönetimi görev dağılımı yaptı

Genç isimlerin yer aldığı yönetim kurulu listesi ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.
Çetinkaya'nın yeni yönetiminin görev dağılımı şöyle:
1) Ceran Tunalı, Başkan
2) Eralp Ulunay, Asbaşkan
3) Özkan Kösezade, Genel Sekreter
4) Irmak Adışanlı, Basın Sorumlusu
5) Aral Doğu, Mali İşler Sorumlusu
6) Tolga Yıldırım, Futbol Şube Sorumlusu
7) Kadri Alagöz, Futbol Şubesi
8) Süleyman Yemen, Alt Yapı Sorumlusu
9) Macit Yüķsel, Urcan Vangöl Akademi Sorumlusu
10) Erdoğan Macila, Urcan Vangöl Akademi Sorumlusu
11) Erhan Kapılgan, Urcan Vangöl Akademi Sorumlusu
12) Fatih Bulduk, Satın Alma Sorumlusu
13) Hakan Remzi, Sosyal İşler Sorumlusu
14) Vedat Ahmet Raşit, Sosyal İşler Sorumlusu
15) Bülent Aytekin, Sosyal İşler Sorumlusu