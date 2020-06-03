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Tunalı yönetimi görev dağılımı yaptı

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Çetinkaya'nın yeni kulüp başkanı olan Ceran Tunalı, birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini belirleyip, kamuoyuna açıklamıştı.

Tunalı yönetimi görev dağılımı yaptı

Genç isimlerin yer aldığı yönetim kurulu listesi ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Çetinkaya'nın yeni yönetiminin görev dağılımı şöyle:

1) Ceran Tunalı, Başkan

2) Eralp Ulunay, Asbaşkan

3) Özkan Kösezade, Genel Sekreter

4) Irmak Adışanlı, Basın Sorumlusu

5) Aral Doğu, Mali İşler Sorumlusu

6) Tolga Yıldırım, Futbol Şube Sorumlusu

7) Kadri Alagöz, Futbol Şubesi

8) Süleyman Yemen, Alt Yapı Sorumlusu

9) Macit Yüķsel, Urcan Vangöl Akademi Sorumlusu

10) Erdoğan Macila, Urcan Vangöl Akademi Sorumlusu

11) Erhan Kapılgan, Urcan Vangöl Akademi Sorumlusu

12) Fatih Bulduk, Satın Alma Sorumlusu

13) Hakan Remzi, Sosyal İşler Sorumlusu

14) Vedat Ahmet Raşit, Sosyal İşler Sorumlusu

15) Bülent Aytekin, Sosyal İşler Sorumlusu
 

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