Tunalı: Yeni Çetinkayacılar yaratacağız

Çetinkaya’nın yeni başkanı Ceran Tunalı, “Çetinkaya bize Atalarımızdan kalan bir mirastır. Bizim bu devraldığımız bayrağı en iyi şekilde taşıyacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeni Çetinkayacılar yaratacağız.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya’nın dün gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulunda, üyelerin onayını alan Ceran Tunalı, kulübün yeni başkanı olmuştu.

Ceran Tunalı, kulübün yeni başkanı olduktan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Dün gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulumuzda Efsane Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün efsane üyelerinden büyük destek alarak başkanlık görevini devraldım.

Çetinkaya bize Atalarımızdan kalan bir mirastır. Bizim bu devraldığımız bayrağı en iyi şekilde taşıyacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çetinkaya’da başkanlık yapmak benim için büyük bir onurdur. Bu göreve gelirken uzun süreli başarılara imza atmak için, özlenen, hayal ettiğimiz Çetinkaya’yı eski günlerine tekrardan getirmeyi hedefledik. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Unutmayalım ki başka Çetinkaya yoktur. Herkese teşekkür ederim. Yeni Çetinkayacılar yaratmak için yola devam.”