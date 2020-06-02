Tunalı'nın yönetimi belli oldu

Çetinkaya'nın yeni kulüp başkanı olan Ceran Tunalı, birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini belirledi. Deneyimli isimlerin yanı sıra genç isimlerin de yer aldığı yönetim kurulu listesi şöyle:
1) Ceran Tunalı
2) Özkan Kösezade
3) Eralp Ulunay
4) Süleyman Yemen
5) Macit Yüķsel
6) Erdoğan Macila
7) Tolga Yıldırım
8 Fatih Bulduk
9) Vedat Ahmet Raşit
10) Hakan Remzi
11) Irmak Adışanlı
12) Erhan Kapılgan
13) Aral Doğu
14) Kadri Alagöz
15) Bülent Aytekin
Haysiyet Divanı
1) Ali Kösezade
2) Tözün Tunalı
3) Dr Bülent Dizdarlı
4) Hasan Macila
5) Cemal Bulutoğulları