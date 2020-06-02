Tunalı'nın yönetimi belli oldu

Çetinkaya'nın yeni kulüp başkanı olan Ceran Tunalı, birlikte çalışacağı yönetim kurulu üyelerini belirledi. Deneyimli isimlerin yanı sıra genç isimlerin de yer aldığı yönetim kurulu listesi şöyle:

1) Ceran Tunalı

2) Özkan Kösezade

3) Eralp Ulunay

4) Süleyman Yemen

5) Macit Yüķsel

6) Erdoğan Macila

7) Tolga Yıldırım

8 Fatih Bulduk

9) Vedat Ahmet Raşit

10) Hakan Remzi

11) Irmak Adışanlı

12) Erhan Kapılgan

13) Aral Doğu

14) Kadri Alagöz

15) Bülent Aytekin

Haysiyet Divanı

1) Ali Kösezade

2) Tözün Tunalı

3) Dr Bülent Dizdarlı

4) Hasan Macila

5) Cemal Bulutoğulları