Triatlonculara seminer verilecek

KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu “Triatlon Sporcularına Yasaklı Maddeler Ve Dopingle Mücadele” konu başlığı altında seminer verecek

Sporcuların bedensel sağlığının ve zihinsel bütünlüğünün korunmasını, bedensel ve zihinsel eğitiminin uluslararası anlayış içinde yapılmasını sağlamak amacıyla KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu bilgilendirme seminerleri yapacak.

Spor müsabakalarında doping kullanımının önlenmesi için dopingle mücadeleyi yürütmekle görevli ve yetkili KKTC Bağımsız Dopingle Mücadele Kurulu “Triatlon Sporcularına Yasaklı Maddeler Ve Dopingle Mücadele” konu başlığı altında seminer verecek.

Atatürk Spor Kompleksi (Lefkoşa) içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde 2 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 18.00’da düzenlenecek seminer sonrası katılımcılara sertifika verilecek.