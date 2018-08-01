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Tombala geceleri Bostancı’ya renk kattı

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Tombala geceleri Bostancı’ya renk kattı
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Yıllardır Bostancı’da düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen tombala gecelerine tekrardan başlandı. Her Çarşamba Bostancı Kani Kasapoğlu Parkı’nda saat 20.00’de gerçekleşen tombalayı Yalova Spor Kulübü düzenliyor. Bu akşam “Marjinal Düet” ve “Özlem Sultan” ın sahne alacağı tombala gecesinde kazanan katılımcılara yine büyük ikramiyeler verilecek. Bostancı halkı ve çevre köylerinden insanların katılımıyla düzenlenecek etkinlik, bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

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