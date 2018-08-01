Tombala geceleri Bostancı’ya renk kattı

Yıllardır Bostancı’da düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen tombala gecelerine tekrardan başlandı. Her Çarşamba Bostancı Kani Kasapoğlu Parkı’nda saat 20.00’de gerçekleşen tombalayı Yalova Spor Kulübü düzenliyor. Bu akşam “Marjinal Düet” ve “Özlem Sultan” ın sahne alacağı tombala gecesinde kazanan katılımcılara yine büyük ikramiyeler verilecek. Bostancı halkı ve çevre köylerinden insanların katılımıyla düzenlenecek etkinlik, bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.