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TMT’nin kuruluş yıldönümü anısına yarıştılar

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TMT’nin kuruluş yıldönümü anısına yarıştılar
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Kıbrıs’ın Fethi’nin 448. , Türk Mukavemet Teşkilatının 61. , Güvenlik Kuvvetleri Komuntanlığı’nın 43. Kuruluş yıldönümleri  nedeni ile  Taekwando – Karate ve Judo Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu   müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo  Merkezinde yapıldı.

Dört bölgeden kulüplerin  katılımı ile yapılan müsabakaları  Öykü Ergin, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, Ana Tüyüz  yönettiler.

Müsabakalar sonucunda dereceye girenlere ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri  verdiler.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Azra Turan                      2.Sevim Öykü Yıldız                        3.Beyza Nur Evren

2.Kategori:         1.Nevin Özmanevra       2.Zahra Gaderi                                 3.Zeynep Kuday

3.Kategori:         1.Zeynep Meryem Akın               2.Alya Beray Kaya                           3.Tuba Şenel

4.Kategori:         1.Azra Usta                        2.Yağmur Sel                                     3.Gülizar Koç

5.Kategori:         1.Ecem Sarı                        2.Fatima Gaderi                               3.Doğa Çağlin

6.Kategori:         1.Ayşegül Kuday              2.Ada Yüzerçetin                             3.Esma Özbiçer

7.Kategori:         1.Asiye Öksüz                   2.İrem Şibli                                        3.Gülcan Abdullah

8.Kategori:         1.Semra Feramezoğlu   2.Öykü Coşkunsu                            3.Betül Ceylan

9.Kategori:         1.Açelya Ergin                   2.Ela Kılıç                                             3.Nehir Seringöz             

10.Kategori:       1.Elena Pakhomova       2.Betül Payravi                                 3.Ayşegül Koç

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Eren Külahçıoğlu          2.Nazım Efe Hamurcu                   3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori:         1.Amir Badavi                   2.Ali Osman Aslan                           3.Murat Berk

3.Kategori:         1.Andrei Conoval            2.Şakir Atınç Yağızsoy                    3.Ahmet Yurtman

4.Kategori:         1.Arda Akın Altuntaş      2.Aarez Afzal                                    3.Ali Durmuş

5.Kategori:         1.Nikita Gordeev             2.Hüseyin Erçelik                             3.Mahmut Colayır

6.Kategori:         1.Kerim Karpuz                2.Arda Aslan Öztürk                       3.Yunus Emre Tomak

7.Kategori:         1.Atakan Ergin                  2.Süleyman Bozkurt                      3.Kemal Köstü 

8.Kategori:         1.Samuel Mawuye         2.Mateus Luvibidilax                     3.Amin Osman 

9.Kategori:         1.Mertcan Aslantaş        2.Tuğra Tığ                                         3.Efe Güleç       

10.Kategori:       1.Semih Türkmen           2.Muhammed Emin Uğur            3.Eray Dağ

11.Kategori:       1.İlker İnci                          2.Kıvanç Çağlin                         3.Taner Kar

12.Kategori:       1.Yunus Alaçam             2.Ramadan Alaçam    3.Bahadır Bozbey

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