Testler tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçları öncesinde başlattığı COVID 19 testlerinin yapımı tamamlandı

Özgür GÖKSEL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) hazırlık maçları öncesinde başlattığı COVID 19 testlerinin yapımı tamamlandı.

Dün Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, Lefke ve İskele bölgesi takımlarına yapılan testlerin sonuçları negatif çıkmıştı.

Girne bölgesi takımlarının ve hakemlerinin testleri ise bugün sabahtan itibaren Ertuğrul Apakan Spor Salonunda yapıldı. Testlerin sonuçları gün içerisinde açıklanacak. İki günde yaklaşık 800 test uygulaması yapıldı.

