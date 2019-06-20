Tekmeler taekwondonun kurucusu için atıldı

Geleneksel Choi Hnog Hi (Dünya Taekwondo Kurucusu) Taekwondo Karate Budo Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Zehra Karip, Orhan Usta, Pınar Akarpınar başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kaetgori: 1.Yağmur Sel 2.Melis M. Kızıltaş 3.Tuba Şeker

2.Kaetgori: 1.Zeynep Keskin 2.Alya Beray Kaya 3.Güliz Koç

3.Kaetgori: 1.Betül Peyravi 2.Semra Feramezoğlu 3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kaetgori: 1.Utku Sadula 2.Abdullah Ekicioğlu 3.Amir Padavi

2.Kaetgori: 1.Yaman D. Durmaz 2.Taha Erk 3.Zeynel Yıldırım

3.Kaetgori: 1.Kağan Çağın 2.Harun Rashid Hossain 3.Mahmut Colayır 4.Kaetgori: 1.Ege Bayraktar 2.Halil İbrahim Kurtoğlu 3.Taner Kara

5.Kaetgori: 1.Semih Türkmen 2.Tuğra Tığ 3.Bahadır Boz

6.Kaetgori: 1.Efe Güleç 2.Erol Barabar 3.Serkan Mutlu

7.Kaetgori: 1.ArdaAslan Öztürk 2.Samuel Mawuye 3.Sinan Kurt

8.Kaetgori: 1.Kerim Karpuz 2.Hüseyin Erçelik 3.Muhammed Emin Uğur