Tekmeler, Miroğlu anısına atıldı

Dr Salih Miroğlu Geleneksel Taekwondo Karate BudoMartıalarts(Kurash-Wushu ) Müsabakaları Girne'de Avrasya TaekWondo Merkezinde yapıldı.

Federasyonda 15 sene yöneticilik yapan, ülkede A Milli takımlar düzeyinde düzenlenen 18 Uluslararası müsabakanın 11’inde görev alan Miroğlu,İspanya ve Danimarka’da yapılan WTF TaekwondoDünya Şampiyonalarında da yönetici/doktor olarak görev almıştı.

Yarışmaları ZehraKarip, RamadanGökbilen, Pınar Akarpınar, Ana Tuysuz’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve külüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR KMUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ayça Kurşun 2. Venüs Söker 3. Penay Pey

2.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Azra Turan 3.İlay Kara

3.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Asiye Öksüz 3.İrem Şibli

4.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Ela Kılıç 3.Tuba Şener

5.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Gülnaz Edalı 3.Hüsniye Uslu

ERKEKLER MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Rahimİkramov 2. Abdullah Ekicioğlu 3. Atlas Söker

2.Kategori: 1.Utku Sadulla 2.Emirhan Edalı 3.Bertuğ Demirtaş

3.Kategori: 1.Eren Külahçıoğlu 2. Mehmet T. Gidemen 3. Muret Berk Bucak

4.Kategori: 1. Oğulcan Doğan 2.Şakir Yağızsoy 3. Koral İnci

5.Kategori: 1. Ceyhun Çelik 2.Sinan Tüfekçi 3. Yaman D. Durmaz

6.Kategori: 1. Kıvanç Çağlin 2. Arda Akın Altuntaş 3.İlker İnci

7.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Halil İ. Kurtoğlu 3.Eray Dağ

8.Kategori: 1. Tuğra Tığ 2. GongWenbo 3. Kerim Karpuz

9.Kategori: 1. Yunus E. Tomak 2. Semih Türkmen 3. Arda Aslan Öztürk

10.Kategori: 1. SamuelMawuye 2. Kemal Köstü 3. Sezer Er

11.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2. Şakir Yağızsoy 3.Zeynel Yıldırım