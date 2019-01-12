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Tekmeler Dr. Fazıl Küçük anısına atıldı

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Tekmeler Dr. Fazıl Küçük anısına atıldı
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Dr. Fazıl Küçük Geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts TAERYON (Serbest Müsabaka) Şampiyonası 11 Ocak 2019 Cuma akşamı Saat 17.00 de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Z. Gökbilen, Federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR MÜSABAKA

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar                  2.Didem Yener

2.Kategori: 1.Zehra Karip                         2.Suyumkan Baki Kızı

3.Kategori: 1.Maryam Golabgir                2.Derin Erdem

4.Kategori: 1.Ana Tüysüz                         2..Tuba Şener

5.Kategori: 1.Elena Pakhomova               2.Özlem Uluçay Bayraktar

6.Kategori: 1.Meryem Akın                      2.Lara Çelik

ERKEKLER MÜSABAKA

1.Kategori: 1.Dmitry Gordeev                  2.Kemal Çağlar Turan

2.Kategori: 1.Kerim Karpuz            2.Ege Bayraktar

3.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk    2.Kıvanç Çağlin

4.Kategori: 1.Nikita Gordeev          2.Osman Minifoğlu

5.Kategori: 1.Oğulcan Doğan          2.Erol Eren Külahçıoğlu

6.Kategori: 1.Emirhan Edalı            2.Doğa Çağlin

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