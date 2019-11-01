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Tekmeler Cumhuriyet için atıldı

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Tekmeler Cumhuriyet için atıldı
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Taekwondo Karate Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Kupası müsabakaları düzenledi.

Cumhuriyet Kupasında alınan sonuçlar şöyle:

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Açelya Ergin                       2.Ela Kılıç                  3.Tuba Şener

2.Kategori:      1.Özlem Tomak                      2.Elena Pakhomova    3.Yeşim Güzel

3.Kategori:      1.Zeynep Keskin        2.Derin Erdem                       3.Nehir Seringöz

4.Kategori:      1.Asu Yasin                2.Nevin Özmanevra   3.İrem Şibli

5.Kategori:      1.Özgün Yıldırım       2.Ayça Eda Kurşun    3.Hatice Alyanak

6.Kategori:      1.Azra Turan              2.Masal Akarpınar      3.Doğa Çağlin

7.Kategori:      1.Ayşegül Kuday       2.Zeynep Kuday        3.İkbal Ruzimova

8.Kategori:      1.Peny Pey                 2.Elif Yüksel              3.Gülcan Abdullah

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Utku Sadulla                       2.Emirhan Edalı                     3.Bartu Demirtaş

2.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy                    2.Kamil Umut Demir 3.Mustafa Selim Uslu

3.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Egemen Emre Uzun            3.Rahim İkramov

4.Kategori:      1.Arda Yılmaz                       2.Andrei Conoval       3.Mehmet Şahlı

5.Kategori:      1.Yunus Alaçam                    2.Arda Akın Altuntaş            3.Mehmet Ali Metinser

6.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin                     2.Halil İbrahim Kurtoğlu       3.Ramadan Alaçam   

7.Kategori:      1.Tuğra Tığ                 2.Semih Türkmen       3.Eren Alp Uzun

8.Kategori:      1.Yunus Emre Tomak            2.Kerim Karpuz                     3.Amin Osman

9.Kategori:      1.Kemal Köstü                       2.Mertcan Aslantaş    3.Efe Güleç   

10.Kategori:    1.Nikita Gordeev       2.Arda Aslan Öztürk  3.Batur Özler

11.Kategori:    1.Serdar Çakır                        2.Sezer Er                   3.Samuel Mawuye

12.Kategori:    1.Şakir Yağızsoy                    2.Mahmut Colayır      3.Taner Kara

KARATE

1.Kategori:      1.Davut Jorayev         2.Nurana Jorayeva      3.Kandımbek Yusupov

2.Kategori:      1.Grigorii İakush        2.Mustafa Jumayev   

3.Kategori:      1.Alexander Molodtsov         2.Nikita Yakush

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