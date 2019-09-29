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Tekmeler, Bozatlı anısına atıldı

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Tekmeler, Bozatlı anısına atıldı
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Mücahit komutanlarından Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası Hyong / Pumse/Kata Şampiyonası, dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Yarışlara dört bölgeden bay ve bayan Taekwondo, Karate ve Budo sporu yapan sporcular katıldı. Spor Dairesi personeli Sertaç Bozatlı’nın babasının anısına yapılan müsabakaları Başbakan Ersin Tatar da izleyerek, ödülleri verdi. Tatar sporcular ve ailelerine başarılar dilerken, sporcular da Başkakan Tatar’a Dr Fazıl Küçük Şampiyonasında takım birinciliği sözü verdiler. Merhum Cahit Bozatlı'nın eşi ve ailesi de takımlara ve sporculara ödüllerini  verdiler.

Bölge birinciliğini Girne Bölgesi alırken, Lefkoşa bölgesi ikinci, Gazimağusa bölgesi üçüncü, Güzelyurt bölgesi dördüncü  oldu.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:   1.Ayça Eda Kurşun            2.Cemre Su Karagöz                    3.Almina Süslü

2.Kategori:   1.Ecem Sarı             2.Yağmur Sel                      3.Hilal Ülkü Yılmaz

3.Kategori:   1.Derin Erdem        2.Özgün Yıldırım                3.İrem Şibli 

4.Kategori:   1.Yeşim Güzel         2.Nehir Seringöz               3.Gizem Kaya

5.Kategori:   1.Azra Usta             2.Zahra Gahaderi              3.Ayşegül Kuday

6.Kategori:   1.Açalya Ergin        2.Öykü Coşkunsu              3.Ela Kılıç     

7.Kategori:   1.Elena Pakhomova         2.Betül Peyravi       3.Tuba Şener

8.Kategori:   1.Özlem Tomak     2.Saadet Koç                      3.Dilek Colayır

9.Kategori:   1.Ana Tüysüz          2.Nevin Özmanevra         3.Didem Kara

10.Kategori:            1.Asiye Öksüz         2.Fatima Gahaderi                        3.Zeynep Kuday

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:   1.Utku Sadula         2.Emirhan Edalı                 3.Mehmet Gidemen

2.Kategori:   1.Yaman Doruk Durmaz 2.Ahmet Yurtman 3.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori:   1.Mehmet Şahlı                 2.Nazım Efe Hamurcu      3.Andrei Conova 4.Kategori:            1.Koral İnci              2.Lucas Zorba                                3.Berat Onur

5.Kategori:   1.Arda Akın Altuntaş        2.Yunus Alaçam                 3.Bedirhan İşçioğ

 6.Kategori:  1.Tuğra Tığ              2.Kıvanç Çağlin                  3.Ramadan Alaçam

7.Kategori:   1.Batur Özler          2.Arda Aslan Öztürk                    3.Amin Osman

8.Kategori:   1.Nikita Gordeev   2.Semih Türkmen             3.Denktaş Kara

9.Kategori:   1.Rayan Golabgir   2.Kerim Karpuz                  3.Samuel Mawuye

10.Kategori:            1.Roham Golabgir             2.Sezer Er                3.Kemal Köstü

11.Kategori:            1.Dmitry Gordeev             2.Pusat Yıldız          3.Şakir Yağız

12.Kategori:            1.Ali Berkan Ötegen         2.Hasan Serdar      3.Egemen Uzun    

13.Kategori:            1.Önder Efe Cüce              2.İlker İnci               3. Ali Metinser

14.Kategori:            1.Yunus Emre Tomak       2.Eren Alp Uzun                3.Mertcan Aslantaş

15.Kategori:            1.Muhammet Emin Uğur            2.Halil İbrahim Kurtoğlu 3.Süleyman Bozkurt

16.Kategori:            1.Nurana Jorayeva                       2.Davut Jorayev    3.Kandımbek Yusupov

17.Kategori:            1.Mustafa Samir                2.Rafael İbrahimov3.Zeynel Yıldırım

18.Kategori:            1.Mustafa Jumayev          2.Grigory Yakush              3.Ali Achilov 19.Kategori:            1.Gleb Yurchenco             2.Nikita Yakush      3.Alexandr Molotsov

20.Kategori:            1.Timur Şimşek                  2.Çağan Saray        3.Alper Karakuzu 21.Kategori:            1.Samir Şimşek                  2.Alexanrd Didukh                       3.Alexsey Didukh

foto: bozatlı

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