Tekmeler 20 Temmuz için atıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kırış Müsabakları dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Dereceye girenlere Madalyaları Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.
Müsabaka sonuçları :
BAYANLAR KIRIŞ
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Tuba Şener 3.Betül Ceylan
2.Kategori: 1.Ceyda Ucaner 2.Gülizar Koç 3.Gülcan Abdullah
3.Kategori: 1.Maryam Golabgir 2.Esma Özbiçer 3.Nuket Türk
4.Kategori: 1.Saadet Koç 2.Melisa Ergeldi 3.Didem Yener
5.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Hande Sezgin 3.Ayça Kunduz
6.Kategori: 1.Cemre Su Kargöz 2.Zehra Bilge Bayram 3.Simge Genç
7.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Gamze Ceylan 3.Meryem Genç
ERKEKLER KIRIŞ
1.Kategori: 1.Mehmet Taha Gidemen 2.Emirhan Edalı 3.Mustafa Gümüş
2.Kategori: 1.Mustafa Zana Bayram 2.Ufuk Eren Öztürk 3.Osman Minifoğlu
3.Kategori: 1.Ata Sayan 2.Barış Yıldırım 3.Ardem Karalar
4.Kategori: 1.Alex Tüysüz 2.Emre Karınca 3.Miran Karalar
5.Kategori: 1.Mert Kaya 2.Arda Kara 3.Muhammet Talha Salçuk
6.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır
7.Kategori: 1.Denktaş Karamahmutoğlu 2.Oğulcan Doğan 3.Arda Aslan Öztürk
8.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Zeynel Yıldırım 3.Taner Kara
9.Kategori: 1.Roham Golabgir 2.Hüseyin Koç 3.Semih Girmez