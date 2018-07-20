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Tekmeler 20 Temmuz için atıldı

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Tekmeler 20 Temmuz için atıldı
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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kırış Müsabakları dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Dereceye girenlere Madalyaları  Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları :

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar       2.Tuba Şener              3.Betül Ceylan

2.Kategori:      1.Ceyda Ucaner                     2.Gülizar Koç             3.Gülcan Abdullah

3.Kategori:      1.Maryam Golabgir    2.Esma Özbiçer                      3.Nuket Türk

4.Kategori:      1.Saadet Koç              2.Melisa Ergeldi         3.Didem Yener

5.Kategori:      1.Elena Pakhomova    2.Hande Sezgin                      3.Ayça Kunduz

6.Kategori:      1.Cemre Su Kargöz    2.Zehra Bilge Bayram            3.Simge Genç

7.Kategori:      1.Kayra Bilge             2.Gamze Ceylan         3.Meryem Genç

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori:      1.Mehmet Taha Gidemen 2.Emirhan Edalı   3.Mustafa Gümüş

2.Kategori:      1.Mustafa Zana Bayram        2.Ufuk Eren Öztürk   3.Osman Minifoğlu

3.Kategori:      1.Ata Sayan                2.Barış Yıldırım                     3.Ardem Karalar

4.Kategori:      1.Alex Tüysüz                        2.Emre Karınca                      3.Miran Karalar

5.Kategori:      1.Mert Kaya               2.Arda Kara               3.Muhammet Talha Salçuk

6.Kategori:      1.Nikita Gordeev       2.Kerim Karpuz                     3.Mahmut Colayır

7.Kategori:      1.Denktaş Karamahmutoğlu 2.Oğulcan Doğan        3.Arda Aslan Öztürk

8.Kategori:      1.Dmitry Gordeev      2.Zeynel Yıldırım       3.Taner Kara

9.Kategori:      1.Roham Golabgir      2.Hüseyin Koç                       3.Semih Girmez

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