Tehditlere rağmen mücadele kararlılığı

Halter, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu yönetimi, sporcular ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, bazı kişilerin para kazanma uğruna genç çocukları yasaklı maddelerle zehirlediklerini açıkladılar. Başkan Dahlameroğlu, ailesine varan tehditler almalarına rağmen, hiçbir çocuğumuzun zarar görmemesi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı

Halter, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ve Federasyon yetkilileri dün basın toplantısı düzenleyerek ülkede yasaklı madde kullanımı konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Dahlameroğlu, asbaşkan Neval Çelebioğlu Akgürgen, sporcular Sel Sarıtaş, Yakup Çavuşgil, Murat Şenyiğit, Aysu Dursun ve Bilin Akgürgen’in yer aldığı basın toplantısında Federasyon başkanı Ali Dahlameroğlu kendilerine gelen şikayetleri değerlendirerek hem Spor Dairesi’ne hem polise şikayette bulunduklarını belirterek “bazı kişiler para kazanma uğruna genç çocuklarımızı yasaklı maddelerle zehirliyor” dedi.

Dahlameroğlu ülkeye nasıl geldiği belli olmayan ve kalitesiz ilaçlarla özellikle kısa zamanda vücudunu şekillendirmek isteyen gençlerin kurban olarak seçildiğini belirterek “gençlere verilen ilaçlarla erkeklerde karaciğer yetmezliği ve meme uçlarında büyüme görülürken kızlarda ise aşırı kıllanma görülmektedir” diyerek olayın önemine dikkat çekti.

Halter, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu, bu konuda gerekli mercilere şikayette bulundukları için sosyal medya ve basın üzerinden kendilerine saldırıldığını hatta tehditler aldıklarını belirterek “sporcu olsun veya olmasın, biz hiçbir çocuğumuzun zarar görmesini istemiyoruz” dedi.

Ali Dahlameroğlu federasyonun sağlıklı bir şekilde spor yaptırmak için çalıştığını belirterek “federasyon bünyesinde bulunan değerlendirme kurulumuz sporculara aynı zamanda danışmanlık da yaparak onları doğru bişçimde yönelendirmektedir” dedi.

Basın toplantısında Kadınlar bikini dünya şampiyonu Aysu Dursun’da sporu sağlıklı bir şekilde yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Şampiyonlar şampiyonu Murat Şenyiğit ise federasyon üzerine oynanan oyunlar olduğunu ancak bunların tamamen yalan ve yanlış bilgiler olduğunu söyledi.

Yakup Çavuşgil ise konuşmasında federasyonun iyi işler yaptığını ve bu yüzden haksız bir şekilde eleştirildiğini belirterek eleştirilerin aslı astarının olmadığını belirtti.

Sel Sarıtaş ise Federasyonun yasaklı maddelere karşı çıktığını ve sağlıklı sporu teşvik ettiğini belirterek bu yüzden bazı kesimlerin rahatsız olduğunu belirtti ve yılmadan kendi yollarına devam edeceklerini söyledi.