TED’liler eskrime damga vurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselerarası Eskrim Müsabakalarında TED Kuzey Kıbrıs Koleji eskrimcileri başarılı sonuçlarla dikkat çektiler.
Girne Taek Spor Salonunda geçtiğimiz gün gerçekleşen karşılaşmalar sonunda Eskrim Flore dalında TED Kuzey Kıbrıs Koleji adına yarışan Mehmet Serdar Koloğlu ferdi olarak üçüncülük, Mehmet Efe Yılmaz ikincilik elde ederken TED Koleji takım halinde Flore dalında şampiyon olarak kürsüye çıktı.
Müsabakalar sonunda başarılı sporcular kürsülere çıkarken tüm eskrimciler de anı fotoğrafıyla başarılarını ölümsüzleştirdiler.