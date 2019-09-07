Tavlanın ustaları, Sönmez ve İnönü

12. Mehmet Ersoy-Tavla Anı Turnuvasında, İbrahim Sönmez ve Hüseyin İnönü, kategorilerinde şampiyon oldular

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinin organize ettiği 12. Mehmet Ersoy-Tavla Anı Turnuvasında, İbrahim Sönmez ve Hüseyin İnönü, kategorilerinde şampiyon oldular.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneğinden turnuva ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak 21 Nisan 2004 tarihinde kaybettiğimiz ve uzun yıllar futbol hakemliği ve gözlemcilik yapmış değerli büyüğümüz Mehmet Ersoy’u, dün 12. Mehmet Ersoy Tavla Anı Turnuvasında rahmetle ve özlemle andık.

Düz ve bastırmalı olarak organize edilen tavla turnuvasına, 30 üyemiz katıldı. Merhum üyemiz Rahmetli Mehmet Ersoy’u rahmetle andığımız bu anlamlı günde eşi Gülçin Ersoy ve oğlu Ozan Ersoy hazır bulundular.

Dernek Başkanı Niyazi Nizam’ın yanında Alper Aligüllü ve eski dernek Başkanları Bülent Kılıçoğlu, Savaş Tilki ve Ersoy ailesi birlikte dereceye giren tavlacılara ödüllerini takdim ettiler. Ayrıca, Gülçin Ersoy, Derneği yaptığı bu faaliyetten dolayı sonsuz teşekkürlerini iletti.

Bastırmalı Tavla:

1. İbrahim Sönmez

2. Bilkay İlksoy

Düz Tavla:

1. Hüseyin İnönü

2. Mustafa İkizer