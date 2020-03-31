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Tatlısu’da bilardo turnuvası ertelendi

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Tatlısu’da bilardo turnuvası ertelendi

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futboludurdurması sonrasında başlamayan BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan ekiplerden Tatlısu Seracılar’da spor faaliyetlerinin 10 Nisan’a kadar yasaklanması üzerine yönetim kurulunun kulüp üyeleri arasında gerçekltireceği bilardo turnuvası ertelendi.

4 Nisan’da gerçekleştirileceği açıklanan ve yoğun ilginin olduğu bilardo turnuvasının ertelenme tarihi ileriki günlerde açıklanacak.

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