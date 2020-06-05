Tatar, Engelsiz Yürekleri kutladı

Ersin Tatar, Türkiye Birinci Ligi’nde namağlup şampiyon olarak Süper Lige yükselen KKTC Engelliler Federasyonu tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularını ödüllendirdi

Başbakan Ersin Tatar Türkiye Birinci Ligi’nde namağlup şampiyonluğu elde ederek Süper Lige yükselen KKTC Engelliler Federasyonu tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularını ödüllendirdi.

Başbakanlık binasının ön bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Başbakan Ersin Tatar, engellilerimizin büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek bu başarının devam etmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, engellilerimizin namağlup şampiyonluğu kazanmayı garantilemişken virüs nedeniyle liglerin durduğunu ancak federasyonun şampiyonluğu tescillemeyip sadece Süper Lige yükselme kararı aldığını hatırlatarak “siz gönüllerimizde şampiyonusunuz. Zaten garantilemiştiniz. O nedenle siz gerçek şampiyonsunuz. Sizi yürekten kutlarım” dedi. Törende daha sonra oyunculara birer plaket vererek ödüllendirildi.