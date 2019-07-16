Taşkınköy Spor Kulübü’nden, hastaneye destek

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılması kararlaştırılan Kalp Merkezi için Taşkınköy Spor Kulübü destekte bulundu

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılması kararlaştırılan Kalp Merkezi için Taşkınköy Spor Kulübü destekte bulundu.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Taşkınköy Spor Kulübü başkanı Ahmet Ersöz, şunları söyledi:

“Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılması kararlaştırılan ve ülkemiz için çok çok gerekli olduğunu düşündüğümüz Kalp Merkezi için biz de Taşkınköy Spor Kulübü olarak 400 TL değerinde 20 bilet alarak destekte bulunduk.

Ülkemizde kontrolsüz şekilde artan nüfusun yarattığı en büyük sıkıntılardan biri de hastanelerimizin bu nüfusa hitap edemediği gerçeğidir. Başta devletin bu alana ciddi yatırım yapması ayrıca TC'den gelen insanlar için de TC Elçiliği tarafından sayısal tespiti düzenli yapılıp,TC den gelecek katkıların artırılması gerekmektedir. Ama ne yazık bu anlamda da gerekli yardım verilmemektedir.

Acil Servis gibi kritik bir bölümde ciddi sağlık sorunuyla gidenlerin sırada beklediği ve risk taşıdığı, öte yandan acil vakası olmayanların da sıraları tutup oradan poliklinik hizmeti almaya çalışması da çok hassas ve üzücü bir durumdur. En azından kulüpler, dernekler, iş yerleri ve halk olarak böyle bir amaca yönelik destek vermek çok önemlidir.

Umarım 50 bin bilet de yıl sonuna kadar satılır.Bu Kalp Merkezi için emek veren ve katkı yapan herkese teşekkür ederiz.”