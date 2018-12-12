Taşkınköy kulübünde hedef, sportif faaliyetler

Taşkınköy kulüp başkanı Ahmet Ersöz, kayıtsız olan mevcut kulup binalarının Final Approval belgesini de alarak bir önemli sorunu daha giderirken, sportif faaliyetlere artık daha fazla önem vereceklerini açıkladı

Taşkınköy Spor Kulübü başkanlığına seçildikten sonra kulüp yararına birçok faaliyet gerçekleştiren Ahmet Ersöz, dün, kayıtsız olan mevcut kulup binalarının Final Approval belgesini de alarak bir önemli sorunu daha giderirken, sportif faaliyetlere artık daha fazla önem vereceklerini açıkladı.

Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Ahmet Ersöz şu açıklamaları yaptı:

“Yılların kökleşmiş sorunları olan ve zamanla bizleri tıkayan vergi borcu sorunu, binaların kayıtsız/kaçak durumu gibi önemli sorunları, eski ve yeni yönetimdeki arkadaşlarla birlikte çalışarak ve önemli yardımlarla çözdük. 33 Bin TL ile 3 sene önce devraldığımız kulübün resen gelen ve 61 binlere çıkan vergi borcu, Af yasası ile 24 binlere düştü. Kalan miktarın büyük bölümünü, son dayanışma yemeğinde verdiği sözü tutan Maliye Bakanı Serdar Denktaş karşıladı. Kasamızdan bu konuyla ilgili sadece 1950 TL ödeyerek borcu tarihe karıştırdık. Sonrasında mevcut kulup binalarının kayıtsız olan durumunu içeren dosyayı, bir önceki yönetimden devralarak önce Şehir Planlama Dairesi, Mimar-Mühendisler Odası ve bağlı olan tüm kurumlardaki işlemleri, son olarak da LTB'de bizden istenenleri yerine getirerek resimde gördüğünüz Final Approval belgesini de aldık.

Bu süreçte 35 bin TL’ye yakın ilgili kurum ve dairelere ödemeler yaptık. Buna rağmen şu an ki mevcut bütçemiz 80 bin TL’ye ulaştı.Gerek dayanışma yemekleri, gerek aidatlar, kira gelirler, saha gelirleri ve bağışlarla bu noktaya geldik. Şimdi sıra sportif alanlardaki darts, bocce ve bilardoda haricindeki diğer branşlara geldi. Artık onlara geçmeye çalışacağız.Tüm bu sorunların aşımında emeği geçen herkese, yönetimim adına teşekkür ederim.”



