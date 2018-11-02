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Taşkınköy'de öncelik sağlık

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Taşkınköy'de öncelik sağlık
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Ahmet Ersöz'ün başkanlığını yaptığı Taşkınköy SporKulübü yönetimi, kulübün halı sahasının zemininin bakım yaptırdı.

Öncelikle saha futbol oynayanların sağlığını düşünen Taşkınköy SporKulübü yönetimi,

sporcu sağlığı açısından düzenli olarak yaptırdığ saha bakımı ve onarımını, direktörlüğünü Musa Sonmezler'in yaptığı, Çimser Ticaret Ltd'e yaptırdı. Zeminde yapılan işlemleri kulüp yönetiminden asbaşkan Cenan Batunlu , genel sekreter İbrahim Suay Görün, veznedar Mehmet Türkkan ve dış ilişkiler sorumlusu Tuncay Biran takip etti.

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