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Taşkınköy, bilardo takımı da liglerde

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Taşkınköy, bilardo takımı da liglerde
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Soydan SAKALLI

Taşkınköy Spor Kulübü, Ahmet Ersöz’ün başkanlığındaki yönetim kurulu ile borçlarından kurtulurken, tesislerini de yeniledikten sonra sportif alanlardaki girişimlerini de artırıyor. Taşkınköy Spor Kulübü, bocce ve darts takımlarından sonra, bilardo takımı faaliyete geçti. Taşkınköy Spor Kulübü bilardo takımı, ligin ilk maçını oynarken, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Taşkınköy Spor Kulübü bilardo takımında, Hasan Kazın, Gizem Paralı, Özbil Kiremitcioğlu, Hakan Doğahan, Bülent Altınbaş, Aziz Limasollu ve Asaf Özdenek oyuncu olarak yer alıyorlar.

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