Taşkent Sahasının duvarları örüldü

Yeniden faaliyete geçen Taşkent Spor Kulübünde, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle faaliyetlere ara verilmeden önce birçok icraata imza atıldı.
Ahmet Bengihan başkanlığındaki Taşkent Spor Kulübü yönetimi, yıllardır atıl durumda kalan futbol sahasının şartlarını iyileştirmek için başlattığı çalışmalar sonucunda, sahayı çevreleyen bölümü taş duvar ile ördürdü.
Dikmen belediyesi ile Taşkent Muhtarlığı da yapılan Taşkent Spor Kulübü duvar örme çalışmalarında katkı koydular.