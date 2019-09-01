Taekwondoda Zafer Kupası yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası 1 Eylül Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.
Girne Taekwondo İhtisas Kulüpü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar İhtisas Kulübü, Güzelyurt İhtisas kulübü takımlarından lisansları 2019 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve çekişme içersinde geçti.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon başkanı, Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, bölge ve kulüp temsilcileri verdi.
Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Zehra Karip, Pınar Akarpınar, Ana Tuysüz ve namzet hakemleri yönettiler.
BAYANLAR KIRIŞ MÜSABAKALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Ayşegül Kuday 2.Beyza Nur Evren 3.Hilal Ülkü Yılmaz
2.Kategori: 1.Sevim Öykü Yıldız 2.Betül Ceylan 3.Tuba Şenel
3.Kategori: 1.Fatima Gaderi 2.İrem Şibli 3.Yağmur Sel
4.Kategori: 1.Zahra Gaderi 2.Hatice Alyanak 3.Zeynep Kuday
5.Kategori: 1.Asu Yasin 2.Açelya Ergin 3.Safiye Kara
6.Kategori: 1.Nevin Özmanevra 2.Semra Feramezoğlu 3.Gülcan Abdullah
7.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Semra Feramezoğlu 3.Dilek Colayır
ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKALARI SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Murat Berk 2.Abdullah Ekicioğlu 3.Sinan Yıldız
2.Kategori: 1.Ahmet Yurtman 2.Arda Akın Altuntaş 3.Mehmet Şahlı
3.Kategori: 1.Mehmet Ali Metinser 2.Halil İ. Kurtoğlu 3.Mertcan Aslantaş
4.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Tuğra Tığ 3.Erol Barabar
5.Kategori: 1.Muhammet Emin 2.Efe Güleç 3.Kerim Karpuz
6.Kategori: 1.Amin Osman 2.Süleyman Bozkurt 3.Kemal Köstü
7.Kategori: 1.Atakan Ergin 2.Mateus Livibidia 3.Eray Dağ 3.Samuel Mavuye