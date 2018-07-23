Taekwondoda yeni kuşak sahipleri belirlendi

Taekwondo Renkli Kuşak sınavı geçtiğimiz Pazar Günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Sınavı, Milli Takım teknik direktörü, Milli Takım antnenörleri ve imtihan komitesi birlikte yaptılar. Sınavda başarılı olanlar bir üst kuşağa terfi ettiler. Terfi kemerleri, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00 da Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak törende takılacak.

8.GIP SARIKUŞAK KAZANANLAR

Osman Minifoğlu, Yunus Alaçam, Ramadan Alaçam, Barış Yıldırım, Mustafa Zana Bayram,

Ufuk Eren Öztürk, Emre Karınca, Vandad Lozani, Şifa Yücedağ, Zehra Bilge Bayram

7.GIP SARI YEŞİLKUŞAK KAZANANLAR

Dalya Nice Türk, Emir Veysel Levent, Muhammet Talha Selçuk, Saadet Koç, Nehir Seringöz,

Mertcan Aslantaş

6.GIP YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR

Arda Yılmaz, Erol Barabar, Ömür Zahide Gül, İpek Nur Gül, Efe Çevik

4.GIP MAVİ KUŞAK KAZANANLAR

Ayça Karip, Ata Sayar, Korhan Çağın, Mustafa Baran İğrek

3 .GIP MAVİ KIRMIZI KUŞAK KAZANANLAR

Ela Kılıç, Ufuk Gül, Ege Kılıç

2.GIP KIRMIZIKUŞAK KAZANANLAR

M.Sarp Karadaban, Salih Mert Kaya, Arda Kara, Ali Kuzey Koluman

1.GIP KIRMIZI SİYAHKUŞAK KAZANANLAR

Arda Aslan Öztürk, Kerim Karpuz, Kayra Bilge