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Taekwondoda sınav zamanı

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Taekwondoda sınav zamanı

Taekwondo Federasyonu tarafından yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2020 Siyah Kuşak ve Dan Sınavı bugün, yarın ve Pazargünleri Girne Avrasya  Taekwondo Merkezinde yapılacak.

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri daha sonra belirlenecek günde verilecek.Kuşak imtihanını federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, genel sekreter Pınar Akarpınar,antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Zehra Karip ve Ceyda Uçaner başkanlığındaki imtihan komisyonu üyeleri,milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yapacak.

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