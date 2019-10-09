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Taekwondoda milli takım seçmeleri yapıldı

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Taekwondoda milli takım seçmeleri yapıldı
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Hüsrev Çağın Milli Takım Seçme Müsabakaları Girne Avrasya TaekwondoMerkezinde  yapıldı.Taekwondo Federasyonunun kurucu üyelerinden Hüsrev Çağın, her yıl yapılan müsabakalarla anılıyor. Şampiyonaya 4 bölgedeki elit sporcular katıldılar.

SporcularDrFazıl Küçük Uluslararası  Şampiyonasında, Bay ve Bayanlar Kategorilerinde, Serbest Müsabaka, Ferdi, Çifler karışık ve Takım Hyong/Pumse/Kata , El ve Ayak Kırışları , Zor hareketler  disiplinlerinde yarışacaklar.

BAYANLAR   MÜSABAKALARI  SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Asu Yasin                                        2.Hatice Alyanak              3.İrem Şibli

2.Kategori:         1.Nehir Seringöz                             2.Derin Erdem                  3.Doğa Çağlin

3.Kategori:         1. Ayça Eda Kurşun                         2.Ecem Sarı                        3.Masal Akarpınar

4.Kategori:         1.Zahra Ghaderi                              2.Ayşegül Kuday              3.Hilal Ü. Yılmaz

5.Kategori:         1.Zeynep Kuday                              2.Fatima Ghaderi            3.Azra Turan

6.Kategori:         1.Özlem Tomak                                               2.Asiye Öksüz                   3.Nevin Özmanevra

7.Kategori:         1.Elena Pakhomova                       2.Açelya Ergin                   3.Ela Kılıç

8.Kategori:         1.Tuğba Aközlüer                            2.Ana Tüysüz                    3.Didem Yener

ERKEKLER  MÜSABAKALARI  SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Sezer Er                                           2.Batur Özler                     3.Taner Kara

2.Kategori:         1.Şakir Yağız                                      2.Hüseyin Yaman            3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori:         1.Arda Aslan Öztürk                       2.Kerim Karpuz                3.Mahmut Colayır

4.Kategori:         1.Nikita Gordeev                            2.Yunus E. Tomak            3.Eren Alp Uzun

5.Kategori:         1.Pusat Yıldız                                     2.Muhammed E. Uğur  3.Öymen Özyıldırım

6.Kategori:         1.Samuel Mawuye                         2.Kemal Köstü                  3.Amin Osman

7.Kategori:         1.Tuğra Tığ                                         2.Mertcan Aslantaş        3.Efe Güleç

8.Kategori:         1.Semih Türkmen                           2.Halil İ. Kurtoğlu             3.Emir Levent

9.Kategori:         1.Arda Akın Altuntaş                     2.Kıvanç Çağlin                 3.Ali Berkan Ötegel

10.Kategori:       1.Önder Efe Cüce                           2.Hasan Serdar                 3.Mehmet A. Metinser

11.Kategori:       1.Nazım Efe Hamurcu                   2.Yaman D. Durmaz        3.Egemen E. Uzun

12.Kategori:       1.Utku Sadulla                                  2.Lucas Zorba                    3.Murat Berk

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