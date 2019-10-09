Taekwondoda milli takım seçmeleri yapıldı

Hüsrev Çağın Milli Takım Seçme Müsabakaları Girne Avrasya TaekwondoMerkezinde yapıldı.Taekwondo Federasyonunun kurucu üyelerinden Hüsrev Çağın, her yıl yapılan müsabakalarla anılıyor. Şampiyonaya 4 bölgedeki elit sporcular katıldılar.

SporcularDrFazıl Küçük Uluslararası Şampiyonasında, Bay ve Bayanlar Kategorilerinde, Serbest Müsabaka, Ferdi, Çifler karışık ve Takım Hyong/Pumse/Kata , El ve Ayak Kırışları , Zor hareketler disiplinlerinde yarışacaklar.

BAYANLAR MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Asu Yasin 2.Hatice Alyanak 3.İrem Şibli

2.Kategori: 1.Nehir Seringöz 2.Derin Erdem 3.Doğa Çağlin

3.Kategori: 1. Ayça Eda Kurşun 2.Ecem Sarı 3.Masal Akarpınar

4.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Ayşegül Kuday 3.Hilal Ü. Yılmaz

5.Kategori: 1.Zeynep Kuday 2.Fatima Ghaderi 3.Azra Turan

6.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Asiye Öksüz 3.Nevin Özmanevra

7.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Açelya Ergin 3.Ela Kılıç

8.Kategori: 1.Tuğba Aközlüer 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

ERKEKLER MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Sezer Er 2.Batur Özler 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Şakir Yağız 2.Hüseyin Yaman 3.Zeynel Yıldırım

3.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Mahmut Colayır

4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Yunus E. Tomak 3.Eren Alp Uzun

5.Kategori: 1.Pusat Yıldız 2.Muhammed E. Uğur 3.Öymen Özyıldırım

6.Kategori: 1.Samuel Mawuye 2.Kemal Köstü 3.Amin Osman

7.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Mertcan Aslantaş 3.Efe Güleç

8.Kategori: 1.Semih Türkmen 2.Halil İ. Kurtoğlu 3.Emir Levent

9.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Kıvanç Çağlin 3.Ali Berkan Ötegel

10.Kategori: 1.Önder Efe Cüce 2.Hasan Serdar 3.Mehmet A. Metinser

11.Kategori: 1.Nazım Efe Hamurcu 2.Yaman D. Durmaz 3.Egemen E. Uzun

12.Kategori: 1.Utku Sadulla 2.Lucas Zorba 3.Murat Berk