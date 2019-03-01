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Taekwondoda lig heyecanı yaşanıyor

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Taekwondoda lig heyecanı yaşanıyor

2019 Taekwondo Karate Budo  Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig maçları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

10 takımlı Taekwondo liginin Birinci hafta maçları yapıldı. Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Pınar Akarpınar ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler. Ligde alınan sonuçlar şöyle:

 

27/02/2019

1.HAFTA

TOL                      

3

DTB 

2

LEF. TİK                      

0

MAG. TİK              

3

GHE 

2

LFKŞ.BÖLGE

3

GİRNE TKD İht

4

GÜZ. TİK   

1

MAG. BÖL.  

2

GİR.BÖLGE

3

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