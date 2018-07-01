Taekwondoda lig heyecanı sürüyor

2018 Taekwondo Karate Budo Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig maçları geçtiğimiz gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

10 takımlı Taekwondo liginin dördüncü hafta maçları yapıldı. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı E.Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, Zehra Karip ile federasyon,bölge ve namzet hakemleri yönettiler.