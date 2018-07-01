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Taekwondoda lig heyecanı sürüyor

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Taekwondoda lig heyecanı sürüyor
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2018 Taekwondo Karate Budo  Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig maçları geçtiğimiz gün  Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

10 takımlı Taekwondo liginin dördüncü hafta maçları yapıldı. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı E.Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, Zehra Karip ile federasyon,bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

29/06/2018

4..HAFTA

TOL                      

0

GİRNE TKD İht

5

DTB 

3

GHE 

2

LEFKOŞA. TİK                      

3

LFKŞ.BÖLGE

2

MAG.Şamp. TİK             

3

GİRNE . BÖL

2

GÜZELYURT T.İ.K

0

MAGOSA .BÖLGE

3

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