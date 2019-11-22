Taekwondoda lig heyecanı sürüyor

2019 Taekwondo Karate BudoHyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig maçları Girne Avrasya TaekwondoMerkezinde yapıldı. 10 takımlıligin sekizinci hafta maçları yapıldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Gökbilen,Federasyon,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Zehra Karip, RamadanGökbilen, Pınar Akarpınar, Ana Tüysüz ile Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

TOL – MAĞUSA 3-0

DTB – GHE 3-2

GMSTJKİ – GHE 3-2

LEFKE TİK – GÜZELYURT TİK 3-0

GİRNE TİK – LEFKOŞA 5-0