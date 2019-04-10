Taekwondoda lig heyecanı sürüyor

2019 Taekwondo Karate Budo Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig maçları ve 10 takımlı Taekwondo Liginin ikinci hafta maçları Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdi. Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Pınar Akarpınar ile federasyon,bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Müsabakalarda ve çiftler karışık ferdi müsabakalarında alının sonuçlar şöyle:

TOL 3 LEF TİK 2 DTB 3 LEF TİK 2 GMSTJKİ 5 MAG BÖL 3 GİRNE TKD İht 5 GHE 0 LEFKO. BÖL. 2 GİR.BÖLGE 3

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk – Ela Kılıç

2. Yunus Emre Tomak – Zeynep Keskin

3. Semih Türkmen – Derin Erdem

2.Kategori: 1. Kerim Karpuz - Suiumkan Baky Kyzy

2. Shams Ul Zuha – Youssra Althani