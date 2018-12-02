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Taekwondoda lig heyecanı devam ediyor

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Taekwondoda lig heyecanı devam ediyor
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2018 Taekwondo Karate Budo Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig final maçları geçtiğimiz hafta sonu oynanadı.

10 takımlı taekwondo liginin 9. hafta karşılaşmaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler. Alınan sonuçlar şöyle:

30/11/2018

9.HAFTA

TOL                      

2

GİR.BÖLGE

2

DTB 

3

LEF. TİK                         

1

MAĞ. TİK              

1

GİRNE TKD İht

4

GÜZ. TİK   

1

GHE

1

LFKŞ. Bölge

2

MAG. BÖL

1

   

TAKIMLAR ÇİFTLER KARIŞIK HYONG PUMSE KATA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Mertcan Aslantaş – Nehir Seringöz

                        2.Şems Ul Zuha – Yusra Elseni

2.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk – Süyümkan Bakı Kızı

                        2.Taha Erk – Asiye Öksüz

3.Kategori:      1.Samuel Mawuye – Derin Erdem

                        2.Mehmet Taha Selçuk – Tülin Kartal

2018 TAEKWONDO  HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI

Girne Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü                                38 puan

Lefkoşa Taekwondo Karate Judo İhtisas Kulübü                            25 puan

Doğan Türk Birliği                                                                            22 Puan

Türk Ocağı Limasol                                                                          21 puan

Girne Halk Evi                                                                                  19 Puan

Mağusa Şampiyonlar TKD Judo Karate İhtisas Kulübü                  18 Puan

Girne Bölge Takımı                                                                            17 puan

Lefkoşa Bölge takımı                                                                         16 puan                    

Güzelyurt TKD İhtisas kulübü                                                           15 puan

Mağusa Bölge Takımı                                                                         2 puan

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