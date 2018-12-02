Taekwondoda lig heyecanı devam ediyor

2018 Taekwondo Karate Budo Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig final maçları geçtiğimiz hafta sonu oynanadı.

10 takımlı taekwondo liginin 9. hafta karşılaşmaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler. Alınan sonuçlar şöyle:

30/11/2018 9.HAFTA TOL 2 GİR.BÖLGE 2 DTB 3 LEF. TİK 1 MAĞ. TİK 1 GİRNE TKD İht 4 GÜZ. TİK 1 GHE 1 LFKŞ. Bölge 2 MAG. BÖL 1

TAKIMLAR ÇİFTLER KARIŞIK HYONG PUMSE KATA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Mertcan Aslantaş – Nehir Seringöz

2.Şems Ul Zuha – Yusra Elseni

2.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk – Süyümkan Bakı Kızı

2.Taha Erk – Asiye Öksüz

3.Kategori: 1.Samuel Mawuye – Derin Erdem

2.Mehmet Taha Selçuk – Tülin Kartal

2018 TAEKWONDO HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI

Girne Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü 38 puan

Lefkoşa Taekwondo Karate Judo İhtisas Kulübü 25 puan

Doğan Türk Birliği 22 Puan

Türk Ocağı Limasol 21 puan

Girne Halk Evi 19 Puan

Mağusa Şampiyonlar TKD Judo Karate İhtisas Kulübü 18 Puan

Girne Bölge Takımı 17 puan

Lefkoşa Bölge takımı 16 puan

Güzelyurt TKD İhtisas kulübü 15 puan

Mağusa Bölge Takımı 2 puan