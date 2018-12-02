Taekwondoda lig heyecanı devam ediyor

2018 Taekwondo Karate Budo Hyong/Pumse/Kata Çiftler Karışık Lig final maçları geçtiğimiz hafta sonu oynanadı.
10 takımlı taekwondo liginin 9. hafta karşılaşmaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler. Alınan sonuçlar şöyle:
|
30/11/2018
|
9.HAFTA
|
TOL
|
2
|
GİR.BÖLGE
|
2
|
DTB
|
3
|
LEF. TİK
|
1
|
MAĞ. TİK
|
1
|
GİRNE TKD İht
|
4
|
GÜZ. TİK
|
1
|
GHE
|
1
|
LFKŞ. Bölge
|
2
|
MAG. BÖL
|
1
TAKIMLAR ÇİFTLER KARIŞIK HYONG PUMSE KATA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Mertcan Aslantaş – Nehir Seringöz
2.Şems Ul Zuha – Yusra Elseni
2.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk – Süyümkan Bakı Kızı
2.Taha Erk – Asiye Öksüz
3.Kategori: 1.Samuel Mawuye – Derin Erdem
2.Mehmet Taha Selçuk – Tülin Kartal
2018 TAEKWONDO HYONG/PUMSE/KATA LİGİ TAKIM SIRALAMASI
Girne Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü 38 puan
Lefkoşa Taekwondo Karate Judo İhtisas Kulübü 25 puan
Doğan Türk Birliği 22 Puan
Türk Ocağı Limasol 21 puan
Girne Halk Evi 19 Puan
Mağusa Şampiyonlar TKD Judo Karate İhtisas Kulübü 18 Puan
Girne Bölge Takımı 17 puan
Lefkoşa Bölge takımı 16 puan
Güzelyurt TKD İhtisas kulübü 15 puan
Mağusa Bölge Takımı 2 puan