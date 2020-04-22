Taekwondo’da ikinci online yarışmaya ilgi büyük

Taekwondo Karate Judo Aikido wushu Federasyonu tarafından sosyal medya üzerinden ikinci yarışmaya ilgi büyük

Taekwondo Judo Karate Aikido Wushu Federasyonu, Covid-19 virüsü nedeni mecburi ara verdiği yarışmaları sıkıntılı günler geçene kadar evlerinde yapma ve şampiyonalarını da Sosyal medya üzerinden devam etme kararı çerçevesinde ikinci yarışmayı da düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen online yarışma yarışmaya katılımlar 100’ü geçerken yarışmada kazananlar yapılacak değerlendirmenin ardından Cuma günü açıklanacak.

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek şampiyona, sosyal medya üzerinden yapılacak ikinci şampiyona oldu.

Hareketler sosyal medyadan yayınlanacak

Evden sporcuların yaptıkları Hyong hareketlerini sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüleri hakemler Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, değerlendirerek puan verecek.

Gökbilen “Beklenenden fazla ilgi gördük”

Taekwondo Judo Karate Aikido ve Wushu Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen yaptığı açıklamada dünyada ilk kez geçtiğimiz hafta düzenlenen online yarışmanın büyük ilgi gördüğünü belirterek bu nedenle bunun ikincisini yapmaya karar verdiklerini belirterek “şuana kadar 100’ün üzerinde başburu var” dedi.

Gökbilen online yarışmanın uluslararası federasyonun bilgisinde yapıldığını ve onların da bu yöntemle yarışma organize etmek için çalışmalara başladığını kaydetti.