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Taekwondoda heyecan sürüyor

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Taekwondoda heyecan sürüyor

Spor Dairesi Taekwondo Karate BudoMüsabakaları 24 Kasım Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde dört bölgedeki kulüplerin katılımı ile yapıldı.

Dereceye girenlere ödülleri Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.

Müsabakaları Uluslararası hakemler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip, Ceyda Uçaner, Pınar Akarpınar, FarhatJorayev, Ana Tüysüzyaptılar.

BAYANLAR  MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Venüs Söker                  2.Elay Kanioğulları                           3.Özün Ekmenci

2.Kategori:         1.Pei Penny                       2.Dialaya Borombaeva                  3.Su Ayza Şahin

3.Kategori:         1.Azra Turan                      2.Ayşegül Kuday                             3.Fatemeh Ghaderi       

4.Kategori:         1.Nevin Özmanevra       2.Zeynep Kuday                              3.Hilal Ülkü Yılmaz

5.Kategori:         1.Hatice Alyanak              2.Zahra Ghaderi                              3.Asu Yasin

6.Kategori:         1.Gizem Kaya                    2.Özgün Yıldırım                              3.Saadet Koç

7.Kategori:         1.Yeşim Güzel                   2.Yağmur Sel                                     3.İrem Şibli

8.Kategori:         1.Elif Yüksel                       2.İkbal Ruzimova                             3.Sibel Yemenicioğlu

9.Kategori:         1.Özlem Tomak                               2.Ela Kılıç                                             3.Tuba Şener

ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Emirhan Edalı                2.Atlas Şakir Söker                          3.Eriz Kanioğulları

2.Kategori:         1.Koral İnci                         2.Utku Sadula                                   3.Murat Berk Bucak

3.Kategori:         1.Sinan Tüfekçi                 2.Lucas Zorba                                   3.Nicolas Robert             

4.Kategori:         1.Şakir Atınç Yağızsoy    2.Egemen Emre Uzun                   3.Ahmet Yurtman          

5.Kategori:         1.Rahim İkramov             2.Meriç Sezer                                   3.Ezel Saraç       

6.Kategori:         1.Kıvanç Çağlin                 2.Hasan Talha Dönmez                 3.Mehmet Ali Metinser              

7.Kategori:         1.Arda Akın Altuntaş      2.Ceyhun Çevik                                               3.Birsat Toprak

8.Kategori:         1.Kevin Özaydın               2.Burak Erdem                                 3.Zeynel Yıldırım

9.Kategori:         1.Kemal Köstü                  2.Pusat Yıldız                                     3.Efe Güleç       

10.Kategori:       1.Gong Wonbo                2.Şakir Yağızsoy                                               3.Taner Kara     

11.Kategori:       1.Yunus Emre Tomak     2.Mahmut Colayır                           3.Bahadır Boz

12.Kategori:       1.Çağan Saray                   2.Timur Şimşek                                3.Aleksandr Didukh

13.Kategori:       1.Samir Şimşek                 2.Alper Karakuzu                            3.Aleksey Didukh

14.Kategori:       1.Grigorii Yakush             2.Mikhail Khomisen                       3.Aziz Kamalov

15.Kategori:       1.Gleb Yurchenko           2.Nikita Yakush                                3.Ahmet Şener

16 .Kategori:      1.Mustafa Samir              2.Rafael İbrahimov

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