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Taekwondo’da genel kurul gerçekleştirildi

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Taekwondo’da genel kurul gerçekleştirildi

Taekwondo Judo KarateAikidoKurashWushu Federasyonunun 43. Olağan Genel Kurulu, dün saat 10.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı. 

Genel kurula Turizm ve Çevre Bakanımız Ünal Üstel konuk olarak katıldı. Genel kurulda şehitler ve Atatürk ve Elazığ’da depreminde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Genel kurulda 2019 yılı mali raporu ve 2020 yılı faaliyet raporunun okunup onaylandı. Federasyon başkanının değişiklik yaptığı kurul ve komiteler de genel kurulda onaylanırken, dilek ve temennilerle genel kurul sona erdi

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