banner411
banner69
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
51 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
33 0
 
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
42 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
37 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
199 0
GG başladı
GG başladı
85 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
156 0
banner449

Taekwondo’da “Gençlik Kupası” sonuçları açıklandı

banner27

Taekwondo’da “Gençlik Kupası” sonuçları açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından online olarak düzenen üçüncü yarışma tamamlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen  Özel Teknikler Taekwondo Karate Budo Gençlik Kupası Yarışması sonuçları  açıklandı.

Ülkemizi saran Korona Virüz salgını nedeniyle ara verilen spor müsabakaları nedeniyle birçok sporcu gibi Taekwondo sporcuları da antrenmanlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Federasyonun gerçekleştirdiği iki online yarışmanın büyük ilgi görmesi ve çekişme içinde geçmesi nedeniyle sporcular da daha iyi performans sergileyebilmek için çalışmalarını artırdı.

Federasyondan yapılan açıklamada 23 Nisan yarışmasından sonra üçüncü online yarışmanın 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde devam  edildi  

Bakanlar kurulunun kararı  ile  Artık  atremanlar Temassız ve Seviye  kontrollü  olarak ihtisas  salonlarımızda  yapılacaktır

Müsabaktaları Yöneten hakamler ,

 Master Öykü  Ergin, Master Ali Uslu

Ceyda  Uçaner , Zehra Karip, Ramadan Gökbilen,Elena Pakovama Ana Tüysüz,

BAYANLAR ÖZEL TEKNİK SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar

2.Kategori:      1.Ayşe Korgan

3.Kategori:      1.Zeynep Keskin

4.Kategori:      1.Hatice Alyanak

5.Kategori:      1.Nevin Özmanevra

6.Kategori:      1.Nehir Seringöz

ERKEKLER ÖZEL TEKNİK SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Efe Güleç

2.Kategori:      1.Alex Tüysüz

3.Kategori:      1.Tuğra Tığ

4.Kategori:      1.Kerim Karpuz

5.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk

6.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy

7.Kategori:      1.Kemal Köstü

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.